Zlatan Ibrahimovic présent au Mondial 2022 ? "S'il est en forme et motivé..."

L'attaquant de l'AC Milan a fait son retour en équipe nationale et pourrait bien rester encore quelques années avec le maillot jaune et bleu.

L'âge n'est qu'un chiffre. Un adage que pourrait bien encore prouver Zlatan Ibrahimovic. Alors qu'il a récemment signé un nouveau contrat d'un an avec l'AC Milan, c'est son futur en équipe nationale qui est désormais sur la table.

S'il a participé aux matches de qualification pour le Mondial 2022, les regards sont tournés vers le tournoi au Qatar lui-même. Zlatan endossera-t-il le maillot suédois en dans un an et demi ?

Dans une interview accordée à Fotbollskanalen, le sélectionneur national a donné son avis sur la question : "S'il est en forme et motivé, pourquoi pas ? Zlatan est un joueur unique. Il s'entraîne toujours avec la motivation d'un enfant et il atteint toujours un niveau élevé".

"Nous devons le regarder pas à pas, la Coupe du monde n'est que dans dix-huit mois. Nous nous concentrons d'abord sur l'Euro, puis nous ferons un bilan."