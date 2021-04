🎥 Après-midi catastrophique pour Leander Dendoncker et les Wolves

Wolverhampton accueillait Burnley à l'occasion de la 33e journée de Premier League.

Avec Leander Dendoncker au coup d'envoi, les Wolves de Nuno Espirito Santo souhaitaient enchaîner une troisième victoire consécutive.

Opposés au premier non-relégable de Premier League classé à six points de la zone rouge, les Wolves subissaient pourtant la loi de Chris Wood. Le Néo-Zélandais plantait un doublé (15e et 21e) en six minutes de jeu et mettait rapidement Wolverhampton au tapis.

Juste avant la pause, Chris Wood frappait à nouveau et s'offrait un coup du chappeau en bonne et due forme. Dwight McNeil offrait son second assist de l'après-midi pour l'attaquant néo-zélandais, qui inscrivait son 10e but de la saison.

Après le repos, les Wolves passaient près du K.O. lorsque l'ancien Brugeois Matěj Vydra (49e) y allait de son petit but, qui était finalement annulé par la VAR pour hors-jeu. Mais Burnley tenait bon et en fin de rencontre, le héros de l'après-midi se muait en passeur pour Ashley Westwood (85e) qui enfonçait les Wolves dans une lourde défaite à domicile.

Avec cette victoire précieuse, Burnley fait un très grand pas vers le maintien et s'loigne à neuf points de la zone rouge. Chris Wood devient au passage le meilleur buteur de l'histoire de Burnley en Premier League.

Wolverhampton reste 12e et subit sa 14e défate de la saison.