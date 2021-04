Arsène Wenger analyse la défaite du PSG : "Le plan mental"

Excellent en première période face à Manchester City (1-2), mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a sombré en seconde mi-temps.

Le Paris Saint-Germain avait pourtant ouvert le score via Marquinhos (15e) mais le club de la capitale a ensuite pris l'eau en sept minutes. Kevin De Bruyne a égalisé d'un centre/tir (64e) puis Manchester City a pris les commandes de la rencontre via un but sur coup franc de Riyad Mahrez (71e).

Arsène Wenger a tenté d'analyser la défaite parisienne en évoquant un problème psychologique. "Ce qui était intéressant ce soir, c’est de voir qu’à 1-1, le PSG s’est effondré sur un plan mental", a expliqué le consultant pour beIN Sports. "C’est lié au fait que cette équipe a perdu cette saison huit matchs en Ligue 1. Cela a des conséquences dans ce genre de situation. A 1-1, l’équipe se souvient qu’elle a perdu beaucoup de matchs cette année, ce n’est pas comme si elle se sentait imbattable. Sa confiance a diminué considérablement. Alors quand Manchester City a égalisé, l’impact psychologique était trop important pour Paris", a conclu l'ancien coach d'Arsenal.