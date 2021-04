Olivier Deschacht a pris une décision concernant son avenir !

Reverra-t-on Olivier Deschacht sur les terrains de D1A ?

Olivier Deschacht a 40 ans depuis février dernier, et a déjà laissé sous-entendre que cette saison avec Zulte Waregem pouvait bien être sa dernière. L'ancien d'Anderlecht aura pour l'occasion disputer l'une des meilleures saisons de sa carrière, titulaire dans l'axe de la défense (33 matchs) et auteur de 2 buts et 2 assists. Alors, stop ou encore pour Oli ? Le joueur a pris sa décision, a-t-il annoncé via les réseaux sociaux de Zulte : il la communiquera ce vendredi à 12h.