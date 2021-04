Kompany ne comprend pas la réaction de l'Antwerp : "On ne voulait pas de spéculations pendant six matchs"

L'officialisation du transfert de Lior Refaelov à Anderlecht n'a pas ravi l'Antwerp, qui estime que le RSCA tente par là de déstabiliser un concurrent direct avant le début des Playoffs. Vincent Kompany ne comprend pas cette réaction ...

Anderlecht a joué cartes sur table et officialisé le transfert de Lior Refaelov avant le début des Playoffs, ce qui a donné lieu à un communiqué furieux de la part du Great Old. Une polémique que Vincent Kompany ne comprend pas. "Je trouve toujours que c'est mieux quand les choses sont claires. Nous avons fait ça pour le club, pour les supporters. C'est mieux que d'avoir à disputer six matchs avec des spéculations en arrière-plan", estime l'entraîneur du RSCA.

Kompany n'a cependant pas voulu s'étendre sur ce que Refaelov allait amener à son équipe. "Je veux bien parler des qualités du joueur, que je trouve magnifique, mais il jouera encore pour l'Antwerp dans les semaines à venir et je veux respecter ça. Nous n'avons jamais caché que notre équipe manquait d'expérience ; ça, son talent et ses qualités de leader, c'est ce mélange qui nous a convaincus".

L'Antwerp n'a pas hésité à dénoncer un "manque de déontologie" de la part d'Anderlecht. "J'hésite toujours à utiliser ce mot en football. Et qu'en est-il alors des transferts effectués en août quand le championnat a déjà commencé, il faudrait l'interdire ? Nous avons fait ce qui était le mieux pour Anderlecht".

Quant à imaginer que le Soulier d'Or pourrait ne pas jouer face à son futur club, Kompany ne l'espère pas. "Si nous transférons ce joueur, c'est aussi parce qu'il a des valeurs et un comportement exemplaire. Rien ne change pour nous, nous espérons jouer contre les meilleurs joueurs possibles, l'affaire est close. J'espère que Refaelov jouera, comme j'espère que Bruges aligne Vormer et Vanaken : parce que nous voulons affronter les meilleurs".