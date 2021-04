Bukayo Saka optimiste pour le match retour

Mené 2-0 à la pause, puis réduit à 10 après l'exclusion de Dani Ceballos à la 57e minute, Arsenal a limité les dégâts sur le terrain de Villarreal (2-1).

Le joueur d'Arsenal, Bukayo Saka (19 ans, 8 matchs et 2 buts en C3 cette saison) s’est montré optimiste avant la demi-finale retour de Ligue Europa prévue jeudi prochain contre Villarreal.

"Il y a beaucoup de choses positives en deuxième période. C'est une demi-finale, commencer le match comme ça... On n'a rien créé, on a été passif, on a perdu tous les duels. Je suis content qu'on ait réagi en deuxième période et qu'on se soit donné une chance pour le retour à l'Emirates. On a montré qu'on était une meilleure équipe qu'eux, même à 10, donc tout dépend de nous. Quand on joue bien, on peut battre n'importe qui", a lâché le Gunner sur BT Sport.