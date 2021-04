Déçu après la défaite surprise du Barça, Ronald Koeman ne comprend toujours pas pourquoi il a été expulsé

Le FC Barcelone avait l'occasion de passer en tête de Liga, mais le club catalan a été surpris par Grenade ce jeudi (1-2).

Le FC Barcelone avait l'occasion de prendre la première place au classement en cas de victoire contre Grenade ce jeudi soir en match en retard de la 33e journée. Mais le Barça s'est fait surprendre et et n'a plus son destin entre les mains pour le titre. "C'est un coup dur, nous sommes déçus, mais à partir de demain, nous devons passer à autre chose. Je pense que nous avons dominé le match. Nous n'avons pas réussi à marquer le deuxième but qui nous aurait permis d'avoir l'esprit tranquille. Si l'on regarde les buts encaissés, ils proviennent d'un manque de concentration en défense. Cela nous a coûté deux points. Défensivement, on n'était pas bien. Cela nous a coûté le match", a lâché Ronald Koeman à l'issue de la rencontre.

Le technicien néerlandais a été expulsé à la 66e minute. "Dans le rapport, il est mentionné un manque de respect envers le quatrième arbitre, mais je n'ai rien dit de mal sur l'arbitrage. J'ai commenté les actions au quatrième arbitre, mais avec tout le respect qui lui est dû. Je n'ai pas insulté ou quoi que ce soit, c'est incroyable ce carton rouge. Si le quatrième arbitre veut être le protagoniste, merci", a souligné le Batave.