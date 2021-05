Deux Gantois toujours absents pour le coup d'envoi des playoffs

Ils avaient manqué la fin de la phase classique, ils manqueront aussi le premier match des playoffs 2.

Hein Vanhaezebrouck a sélectionné 20 joueurs pour la renconte de dimanche. Une sélection dans laquelle on ne retrouve ni Nurio Fortuna, ni Giorgi Chakvetadze. Le Portugais s'était blessé aux ischios-jambiers contre Charleroi et avait manqué la dernière rencontre de la phase classique. Le Gérogien n'a plus joué depuis le 28 octobre.

C'est contre Malines que les Buffalos entameront leurs playoffs. L'autre rencontre des playoffs 2 opposera, ce soir, Ostende au Standard.