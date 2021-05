Joueur de la semaine: encore raté pour KDB

Homme fort de la victoire de City au PSG, Kevin De Bruyne faisait partie des quatre nominés pour le trophée de Joueur de la semaine en Ligue des Champions. Mais après Luka Modric et Vinicius Junior, c'est N'Golo Kanté qui lui a grillé la politesse.

Pas illogique au vu de la prestation XXL livrée par le joueur français dans l'entrejeu de Chelsea contre le Real Madrid, mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

🥇 N'Golo Kanté takes the prize after his sensational all-action display vs Real Madrid 👏👏👏@FTBSantander | #UCLPOTW | #UCL pic.twitter.com/lj7VNlhSgX