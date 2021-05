Vincent Kompany: "Le Club de Bruges est, de loin, la meilleure équipe"

C'est "super motivé", comme "toujours" que Vincent Kompany aborde les playoffs. Mais, si son équipe a le meilleur bilan du top 4 dans les confrontations directes, le coach du Sporting refuse de trop se projeter en évoquant les ambitions.

Et c'est sans doute parce qu'il sait que les Mauves reviennent de loin. Mais aussi que le leader, qui sera le premier adversaire d'Anderlecht ce dimanche, est solide. "Bruges est, de loin, la meilleure équipe", a-t-il insisté en conférence de presse.

Hors de question, donc, pour les Mauves de se projeter au-delà du prochain match, comme Vincent Kompany l'a souvent rappelé depuisle début de saison. "Le prochain match est toujours le plus important. Je ne veux pas qu'on calcule. On doit prendre chaque match pour le gagner, c'est dans la culture du club et on ne peut pas renier ça."

Le ticket européen: "Je ne sais pas si ça change quelque chose"

La bonne nouvelle pour les Mauves c'est qu'ils entament ces playoffs en étant assuré de gratter un ticket européen à l'issue de la saison. Mais pour Vincent Kompany, "ça ne change rien". "Pour moi, non, mais j'ai un vécu et de l'expérience. Ce n'est pas forcément le cas de mon équipe. Je ne sais pas si ça aura un impact, négatif ou positif, sur mes joueurs."

Le 15 sur 18: "Ce n'est pas un avantage"

Et si Anderlecht a pris 15 points sur 18 contre les trois adversaires qui l'attendent en playoffs 1, le coach des Mauves refuse de considérer ce bilan comme un avantage. "C'est un autre championnat qui commence et on a peut-être surpris nos adversaires en phase classique. A chaque fois qu'on les a joués, on était dos au mur. Ils nous ont peut-être un peu sous-estimés", analyse Vincent Kompany, qui sait que ce sont six sérieux défis qui attendent son équipe.

Avec un morceau de choix pour débuter ce sprint final, sur la pelouse du Club de Bruges, à l'endroit même où le Sporting avait subi sa seule défaite contre un membre du top 4 cette saison...