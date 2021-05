Deux cadres historiques doivent quitter le Barça

Ce serait un cataclysme pour le FC Barcelone.

Joan Laporta, nouveau président du Barça, souhaiterait se séparer de Sergio Busquets (32 ans) et Jordi Alba (32 ans), à l’occasion du mercato estival. D’après les renseignements obtenus par le journaliste Alfredo Duro, qui intervient notamment dans l’émission El Chiringuito, le patron du Barça a demandé aux deux joueurs de se trouver un nouveau club, ces prochaines semaines.

Il voudrait économiser leur salaire et miserait sur l’argent de leur transfert pour renflouer des caisses désespérément vides. Pour rappel, Sergio Busquets dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2023 et est donc décisionnaire, concernant son avenir. Il a délivré 4 passes décisives en 32 rencontres de Liga, cette saison. Quant à son partenaire, il est engagé jusqu’en 2024 et a marqué 3 buts et donné 7 passes décisives en 31 matchs de championnat, depuis l’été dernier. Le président barcelonais ne peut contraindre aucun des deux à partir, d’autant que le premier percevrait 9 millions d’euros nets par an, tandis que le second émargerait à 8,5 millions d’euros nets par an.

Il paraît peu probable qu’ils obtiennent autant dans un autre club. Le mercato blaugrana s’annonce particulièrement animé, ces prochaines semaines. Le plus difficile pour les dirigeants sera certainement de dégraisser et réduire la masse salariale, laquelle est estimée à plus de 600 millions d’euros par saison.