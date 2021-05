Le Togo tient son nouveau coach

Sans sélectionneur depuis le départ de Claude Le Roy il y a un mois à la suite de l'élimination lors des qualifications pour la CAN 2022, les Éperviers tiennent enfin leur nouveau coach.

La Fédération Togolaise de Football a annoncé ce lundi avoir trouvé son nouveau coach, il s'agit de Paulo Duarte. Le Portugais a été préféré au Belge Paul Put, au Français Alain Giresse et au Congolais Florent Ibenge. Il succède à Claude Le Roy, qui avait quitté son poste en avril, cinq ans après sa nomination, à la suite de l’élimination des Éperviers lors des qualifications pour la CAN 2022 au Cameroun.

Duarte est un habitué des sélections africaines puisqu'il a coaché le Burkina Faso (2007-2012 et 2016-2019 avec à la clé une troisième place à la CAN 2017) et le Gabon (2012-2013). Sous contrat avec le club angolais de Primeiro do Agosto, le technicien lusitanien dirigera le Togo après les deux matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022, au Sénégal (5 et 8 juin) et contre la Namibie (11 et 14 juin).