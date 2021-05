Eden de retour dans son jardin : Stamford Bridge comme un symbole

L'histoire pourrait être belle : après avoir dû se contenter d'une montée au jeu face à Chelsea au match aller, Eden Hazard a retrouvé le 11 de base du Real Madrid ... juste à temps pour le retour, à Stamford Bridge. Dans son jardin.

Certains pensent que tout arrive pour une raison, qu'il n'y a pas ... de hasard. On les laissera seuls juges du signe du destin que constitue le retour d'Eden dans le onze de base du Real Madrid, à quelques jours d'un déplacement des Merengue à Stamford Bridge - et destin ou non, l'histoire est en tout cas belle. Selon toute vraisemblance, Eden Hazard sera titulaire ce mercredi 21h à Chelsea, affrontant pour la première fois de sa carrière l'un de ses anciens clubs.

Éclore dans son jardin ?

On ose l'espérer : ce soir, le Bridge, même vide, devrait réserver un accueil particulier à l'un des plus grands joueurs de son histoire. Tifo, banderole, message du club à l'adresse d'Eden - on ne peut imaginer que le Covid-19 gâche totalement les retrouvailles entre Chelsea et celui qui compte 110 buts et 92 assists en 350 matchs pour les Blues. Le seul qui compte bien les gâcher, c'est ... Eden lui-même, en qualifiant le Real Madrid.

© photonews

D'après les informations du média de référence AS, Zinedine Zidane compterait bien sur Eden dès le coup d'envoi, à la suite de sa très belle performance face à Osasuna, au sujet de laquelle la presse madrilène, si prompte à descendre le Diable Rouge, n'a pas tari d'éloges. On restera mesuré : Hazard n'est pas encore redevenu le joueur qui, il y a encore deux ans, marchait sur l'Europe et décrochait son transfert pour le Real. Mais il semble en bonne voie, ce au meilleur des moments.

Un précédent malheureux

Fait anecdotique : Eden Hazard n'avait avant cette saison jamais joué face à l'un de ses anciens clubs. Pour tout dire, il n'a foulé l'enceinte d'un "ex" qu'une seule fois : c'était au Grand Stade de Lille, qu'il n'avait jamais eu l'occasion de découvrir avec les Dogues, étant parti trop tôt - et c'était en équipe nationale, le 1er juillet 2016 ... face au Pays de Galles. Ce retour à Stamford Bridge est donc une première - et on espère pour Hazard que les souvenirs en seront meilleurs.

En tant que supporter neutre et, surtout, en tant que supporter ... des Diables, on ne souhaite qu'une seule chose : revoir, à Stamford Bridge, au Stade Alfredo Di Stefano, au Santiago Bernabeu, à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, au Parken Stadium de Copenhague ou à Wembley, l'Eden Hazard qui souriait. Dès ce soir ? Affaire à suivre.