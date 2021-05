Hugo Broos devient le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud !

Dans le viseur de la République Démocratique du Congo, le technicien belge débarque au sein d'une autre sélection africaine.

Hugo Broos est le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud. Champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017, l'ancien coach du Club de Bruges et d'Anderlecht jouit d'une excellente réputation sur le continent africain. Le Belge a donc été désigné pour relancer Percy Tau et les Bafana Bafana qui ont échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qui visent désormais une qualification pour le Mondial 2022.

Le coach âgé de 69 ans était à l'arrêt depuis la fin de son aventure à Ostende, où il avait été directeur technique et entraîneur intérimaire (avril 2019).