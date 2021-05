Antoine Bernier avant le match crucial face à Waasland-Beveren : "Il faudra mettre les bouchées doubles"

Après le nul en match aller des barrages (1-1), le RFC Seraing a à coeur d'aller s'imposer à Waasland-Beveren ce samedi soir lors de la manche retour.

Après une magnifique saison en D1B avec une deuxième place derrière l'Union Saint-Gilloise, le RFC Seraing est aux portes de la D1A. Le club sérésien doit maintenant aller faire un résultat à Waasland-Beveren. "Nous sommes prêts pour samedi, notre deuxième finale. Il faudra mettre les bouchées doubles", a confié Antoine Bernier. "Au vu du match aller (1-1), nous sommes obligés de marquer. De toute façon, il faut toujours planter des buts pour l'emporter. De notre côté, nous sommes sereins et nous ne nous mettons pas trop la pression. Nous sommes vraiment motivés", a souligné le natif de Dinant.

Waasland-Beveren démarre la manche retour avec un petit avantage après ce but marqué au Pairay. Toutefois, les Métallos continueront de développer leur jeu, à savoir un football offensif. "Si nous parvenons à ouvrir le score au Freethiel, il y aura alors beaucoup d'espaces. Nous devrons surtout nous montrer efficaces et faire ainsi beaucoup mieux qu'au match aller. C'est toujours sympa de bien jouer, mais le résultat compte à la fin. Il faut rester calme et ne pas s'emballer si nous ne marquons pas directement", a souligné l'ancien joueur de l'Antwerp et d'Anderlecht.