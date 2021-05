Noa Lang intéresse un club de Premier League

La saison de Noa Lang ne passe pas inaperçue : l'ailier du FC Bruges intéresse déjà au moins un club de Premier League en vue de cet été.

Noa Lang (21 ans) a signé un contrat au Club de Bruges jusqu'en 2024, après son prêt fructueux en provenance de l'Ajax Amsterdam ; l'ailier compte 14 buts et 8 assists en Pro League avec les Blauw & Zwart et impressionne depuis son arrivée. Mais le Club pourrait déjà voir sa pépite partir cet été. Les offres, en tout cas, devraient affluer : d'après le Nieuwsblad, Leeds United se serait ainsi déjà renseigné et serait prêt à mettre aux alentours de 23 millions d'euros.

Bruges, cependant, ne devrait pas accepter d'offre en-dessous des 25 millions pour Lang, soit le record sortant pour le club (à l'époque pour Wesley Moraes, parti à Aston Villa). Philippe Clément a récemment révélé dans un live avec les fans que lui et Lang avaient discuté de l'avenir du Néerlandais, mais que celui-ci préférait se focaliser sur le championnat avant d'y penser.