Allemagne, Espagne, Angleterre, Europe: la chasse aux trophées des Diables Rouges

En plus de Romelu Lukaku, déjà sacré champion d'Italie, neuf Diables Rouges actifs dans l'un des cinq grands championnats européens peuvent encore étoffer leur palmarès avant l'Euro.

Kevin De Bruyne pour un triplé

Lauréat de la Coupe de la Ligue mi-avril, Kevin De Bruyne vise désormais un quasi Grand Chelem. Le titre de champion d'Angleterre est promis à Manchester City et il sera même acquis dès ce week-end si les Sky Blues s'imposent contre Chelsea, ou si Manchester United tombe à Aston Villa. Mais KDB voit forcément plus loin et a sans doute déjà un peu l'esprit à Istanbul, où il disputera, le 29 mai prochain, la première finale de Ligue des Champions de sa carrière.

Objectif Cup pour les Belgian Foxes

C'est (en principe) le seul trophée anglais que ne soulèvera pas Kevin De Bruyne cette saison, mais d'autres Diables Rouges le convoitent. Leicester City, troisième de Premier League, va essayer d'assurer sa place dans le top 4 et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, mais Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet ont aussi la FA Cup dans le viseur. Ils affronteront Chelsea en finale, le 15 mai prochain, à Wembley.

Liga: Yannick Carrasco, Eden Hazard et Thibaut Courtois à la lutte pour le titre

Il reste quatre journées à disputer en Liga et la lutte pour le titre est plus indécise que jamais. Avant un week-end décisif, qui verra les quatre premiers s'affronter, l'Altetico de Yannick Carrasco n'a que deux petits points d'avance sur le Barça et sur le Real Madrid d'Eden Hazard et de Thibaut Courtois. Pour la quatrième année consécutive (Thomas Vermaelen avait été sacré en 2018 et 2019, Hazard et Courtois l'an dernier), le championnat espagnol pourrait donc sourire à au moins un joueur belge.

La Coupe pour "sauver" la saison de Thomas Meunier et Thorgan Hazard?

Rapidement écarté de la course au titre, le Borussia vit une saison compliquée en Allemagne, mais peut encore sauver les meubles. En championnat, Thorgan Hazard, Thomas Meunier et leurs équipiers sont revenus à un point du top 4 et ont toutes les cartes en main pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et Dortmund peut encore cueillir les lauriers en Coupe d'Allemagne. Les Borussen affronteront Leipzig en finale, le jeudi 13 mai prochain.