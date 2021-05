Un ancien brugeois trouve un nouveau point de chute

Nouveau challenge pour Kenneth Vermeer. Le portier de 35 ans s'est engagé avec le FC Cincinnati ce samedi. Le principal intéressé arrive libre de tout contrat et a paraphé un nouveau bail courant jusqu'en décembre 2022. L'ancien brugeois était sans club depuis la fin de son aventure avec le Los Angeles FC.

Player signing 🚨#FCCincy have added veteran GK @kennethvermeer from @MLS' Waiver List. Welcome, Kenneth!



📰: https://t.co/XKqHfZki7m