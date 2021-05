Liga: le Barça y croit encore !!

Le nul du Real Madrid permet au FC Barcelone de rester plus que jamais dans la course au titre en Liga.

Accroché par l'Atletico Madrid (0-0), samedi, le FC Barcelone a gâché plusieurs cartouches pour reprendra la tête de la Liga. Malgré ce résultat nul, le défenseur central Gerard Piqué (34 ans, 16 matchs en Liga cette saison) croit toujours au titre.

"Nous espérions gagner et obtenir un meilleur résultat. Nous sommes toujours en vie. Je pense que nous avons réalisé un bon match. Nous connaissons la situation. nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais en regardant certains des résultats de cette saison, je pense que la Liga est encore grande ouverte. Il reste encore trois matchs à jouer et nous devons gagner le match de mardi et les deux prochains", a soutenu le Blaugrana à l'issue de la partie.

Le Barça pointe à la 3e place, à deux points de l'Atletico.