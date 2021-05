Maarten Martens quitte Bruges et retourne à l'AZ

Il a écrit la plus belle page de sa carrière à Alkmaar, il y est de retour en tant qu'entraîneur.

Une nouvelle étape dans la carrière de coach de Maarten Martens. Entraîneur des U18 du Club de Bruges depuis trois ans, l'ancien Diable Rouge retourne à l'AZ Alkmaar où il va prendre en charge l'équipe Espoirs, qui évolue en Division 2 néerlandaise.

Un retour aux sources pour Maarten Martens qui a passé huit ans à l'AZ en tant que joueur. Champion des Pays-Bas en 2009 et lauréat de la Coupe (2013) et de la Supercoupe (2009), il avait inscrit 45 buts, distillé 70 assists et disputé 225 matchs avec l'AZ entre 2006 et 2014.