L'AS Eupen annonce le départ de son directeur général Ivan Bravo

Ivan Bravo, directeur général de l'Aspire Academy, quitte son poste à l'AS Eupen, dont il était directeur général.

Ivan Bravo ne sera resté qu'une saison en poste : l'Espagnol, directeur général de l'Académie Aspire, avait débarqué au Kehrweg l'année passée en tant que directeur général et quitte déjà l'AS Eupen, a annoncé le club via un communiqué.

"Le Conseil d'administration de la KAS Eupen, l Aspire Zone Foundation (AZF) en tant que propriétaire du club et Ivan Bravo ont décidé d'un commun accord de mettre fin à son engagement auprès du club après une saison au cours de laquelle les Pandas ont obtenu le meilleur résultat sportif de leur histoire en Pro League", lit-on. La KAS Eupen a terminé 12e de D1A et a surtout atteint les demi-finales de la Croky Cup cette saison.

"Ivan Bravo, en sa qualité de directeur général de l'Aspire Academy a été chargé l'année dernière de diriger les efforts sportifs du club et de coordonner d'autres questions opérationnelles entre la direction du club, le conseil d'administration du club et AZF en tant qu'actionnaire du club. Après la fin de la saison, AZF a réorienté ce mandat et Ivan Bravo n'aura plus aucune responsabilité ou interaction directe ou indirecte avec le club belge".