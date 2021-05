🎥 Dortmund écrase le RB Leipzig et s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Cinq jours après s'être opposés en Bundesliga (victoire du Borussia 3-2), Dortmund et le RB Leipzig se recroisaient à l'Olympiastadion de Berlin pour la finale de la DFB Pokal (Coupe d'Allemagne).

C'est depuis le banc que Thorgan Hazard et Thomas Meunier assistaient à l'ouverture rapide du score de Jadon Sancho après cinq minutes de jeu. Peu avant la demi-heure, Erling Haland retrouvait l'inspiration et doublait la mise (28e) avec un but à la Haaland, tout en puissance.

🎙 "If you were wondering what the fuss is all about regarding Haaland, you've just seen it."



đŸ’ȘđŸ˜€ @ErlingHaaland showing why he's such a special talent in the @DFBPokal_EN final. Well said, @RaeComm.pic.twitter.com/Pgtr3aiGd4