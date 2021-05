🎥 Premier League : Liverpool renverse Manchester United !

L'avant-rencontre était à nouveau marquée par du grabuge et de tensions aux abords du stade (lire ici) mais cette-fois, la rencontre était maintenue.

Bruno Fernandes (10e) d'un très bel extérieur mettait rapidement United aux commandes avant que les Reds n'égalisent grâce à Jota (34e).

Firmino dans les arrêts de jeu offrait même l'avance à Liverpool, avant de récidiver juste après le repos (41e). Rashford (68e) remettait les Red Devils dans le coup mais Liverpool tenait bon et Mohamed Salah (90e) filait seul vers le but en toute fin de match pour fixer la victoire des Reds.

