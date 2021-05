🎥 Des supporters bloquent le bus de Liverpool, nouvelles agitations autour d'Old Trafford !

Les supporters de Manchester United font une nouvelle fois parler d'eux.

Les supporters de Manchester United expriment à nouveau leur mécontentement à l'égard de la famille Glazer, les Américains qui possèdent le club depuis une décennie. Cette fois, le bus des joueurs de Liverpool a été bloqué.

Le match de Premier League entre Manchester United et Liverpool était programmé au 2 mai dernier, mais a été reporté à ce soir suite à des protestations de supporters mancuniens, qui avaient forcé le passage dans le stade d'Old Trafford.

La tension est toujours vive ce soir, vu le contexte et les nouvelles agitations autour du stade. Des supporters de United se sont à nouveau rassemblés devant Old Trafford et cette fois, certains ont arrêté le bus de Liverpool, qui a ensuite pu poursuivre sa route vers le stade un peu plus tard.

