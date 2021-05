Kompany sur Verschaeren : "Yari est à la maison, j'espère que son entourage le sait ..."

Yari Verschaeren est l'un de sujets du moment à Anderlecht : le n°51 n'a toujours pas prolongé son contrat, qui prend fin en juin 2022. Vincent Kompany reste optimiste.

Yari Verschaeren va-t-il prolonger au RSC Anderlecht ? La question revient souvent, a été posée à l'intéressé après le match face à l'Antwerp et maintenant à Vincent Kompany après celui à Genk. "Je ne m'occupe pas personnellement des situations contractuelles (sourire). Tout ce que je peux dire, c'est que Yari est à la maison ici, et on espère qu'il restera à la maison".

En cas de non-prolongation, il sera difficile de refuser des offres cet été (et donc de vendre au rabais), au risque de laisser filer le joueur gratuitement dans un an. "Yari a mis du temps à retrouver son explosivité, il ne marque peut-être pas de beaux buts mais des buts de buteur, mais ce qui compte est qu'il soit efficace en ce moment", se réjouit Kompany. "Mais quel âge a-t-il, 19, 20 ans ? Dans cinq ans, ce sera encore un tout autre joueur. Aujourd'hui, il est à sa place ici. Je le sais, il le sait, j'espère que son entourage le sait", conclut le coach d'Anderlecht avec un petit sourire. Message bien envoyé ...