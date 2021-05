Officiel : Xavi prolonge son contrat à Al-Sadd

Xavi poursuit l'aventure au Qatar. Hier, l'entraîneur espagnol a prolongé son contrat avec le club d'Al-Sadd jusqu'en 2023. Pour rappel, le principal intéressé est à la tête de l'équipe depuis juillet 2019. Cette saison, il a réalisé le doublé avec la formation blanche en remportant le championnat et la coupe.

🗣 Xavi: "I'm proud to continue at Al-Sadd. We achieved a lot together, scored goals, won matches and titles, and we are all very proud of this success. Getting this kind of support is the best thing any coach can get.”#AlSadd #XAVI2023 pic.twitter.com/lFpXrjofGP