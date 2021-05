Philippe Clement se satisfait de ce point: "Mes joueurs se sont donnés physiquement"

Après la débâcle de Genk, Philippe Clement a remis les pendules à l'heure. Le moins que l'on puisse dire, c'est que physiquement ses joueurs ont bien tenu la comparaison avec l'Antwerp. Il est surtout satisfait sur un point.

Après Genk, le Club de Bruges a eu la geule de bois et a promis qu'on ne l'y reprendrait plus. Ce jeudi, sur la pelouse de l'Antwerp, les leaders du championnat ont tout simplement assuré le nul. "Un point est un point, et ce soir c'est un bon point", annonce d'ailleurs Philippe Clement en conférence de presse.

S'il y a quelques jours, Clement était fâché de l'implication de son équipe, surtout après l"ouverture du score de Onuachu, il est cette fois satisfait de ce qu'il a vu. "Je suis heureux de l'investissement de l'équipe. On savait que ce serait difficile car ils ont un joueur de qualité qui peut faire la différence en la personne de Dieumerci Mbokani. On sait aussi qu'ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés".

"Nous de notre côté, nous avons essayé de créer le plus possible, on a eu la possibilité d'ouvrir le score assez rapidement. On savait qu'on aurait 2 ou 3 occasions, pas 20 sur cette pelouse. Je pense qu'on mérite notre point, surtout quand je vois ce que mes joueurs ont donné physiquement dans cette rencontre. L'important, c'était d'attaquer sans être naïf, et on l'a fait. Cela reste un bon point en déplacement."

Pour la première fois depuis le début de ces Champion's Play-offs, Bruges n'a surtout pas perdu le moindre point sur Genk et c'est certainement cela le plus important.