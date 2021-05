Deux joueurs du PSG sur le départ... avant d'autres?

Le PSG pourrait terminer sa saison sans le moindre trophée...et certains joueurs vont prendre la porte dans quelques semaines.

Le Paris Saint-Germain va lancer un vaste chantier dans les couloirs de sa défense cet été. A droite, le club de la capitale est parti pour ne pas lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi (8 M€) et discute pour un retour de Serge Aurier. A gauche, Juan Bernat retrouvera son statut de numéro 1 après son retour d'une grave blessure au genou qui a gâché sa saison. Mais qui sera sa doublure ?

Actuellement, le Paris SG possède deux autres options naturelles à ce poste : Layvin Kurzawa (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Mitchel Bakker (20 ans, 25 matchs en L1 cette saison). Selon L'Equipe, les deux joueurs pourraient partir cet été. Le staff de Mauricio Pochettino n'a pas été convaincu par le Français. En cas d'offre satisfaisante, la direction le poussera vers la sortie. Quant au Néerlandais, ses lacunes techniques mènent à la même conclusion. Le PSG réfléchit donc au recrutement d'un nouveau latéral gauche, mais pourrait aussi faire confiance au polyvalent défenseur central Abdou Diallo pour dépanner à gauche la saison prochaine, comme ce fut le cas à plusieurs reprises déjà dans cet exercice.