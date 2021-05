Yorbe Vertessen a encore marqué les esprits avec le PSV

Le jeune Belge a guidé le PSV, jeudi soir, en EreDivisie.

En effaçant Zwolle (4-2), le PSV a quasiment assuré sa deuxième place et validé son ticket pour la Ligue des Champions 2021-2022, jeudi soir. Et Yorbe Vertessen a encore apporté sa pierre à l'édifice. Le jeune Belge a joué la première période et il en a profité pour inscrire un but et distillé une passe décisive.

Ce qui porte son total à trois assists et deux buts cette saison en EreDivisie, mais il a surtout été décisif lors des trois dernières sorties du PSV (2 buts, 3 assists), preuve qu'à 20 ans, l'attaquant belge est doucement en train de monter en puissance.