José Mourinho pense à un attaquant suédois

José Mourinho est déjà au travail pour le compte de l'AS Roma.

Futur entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho réfléchit déjà à plusieurs pistes pour renforcer l'effectif du club italien. Alors qu'Edin Dzeko pourrait mettre les voiles cet été, le coach portugais a une idée précise sur son potentiel successeur.

En effet, le Corriere dello Sport nous apprend que le Special One souhaite absolument attirer le buteur de la Real Sociedad, Alexander Isak (21 ans, 32 matchs et 14 buts en Liga cette saison). Auteur de bonnes performances avec la formation basque, l'international suédois dispose d'un profil puissant et technique qui plaît à Mourinho.

Également pisté par le FC Barcelone, le Scandinave dispose d'une clause libératoire fixe à 70 millions d'euros.