L'Antwerp espère décrocher le jackpot : intérêt concret pour Zeno Van den Bosch, qui rapportera gros au Great Old

Le LOSC souhaite renforcer son effectif en vue de sa prochaine campagne d'Europa League et s'intéresse de près à Zeno Van Den Bosch. Le club français est actuellement en discussion avec l'entourage du défenseur de 21 ans, même si aucune offre officielle n'a encore été formulée.

Zeno Van Den Bosch a été l’un des piliers incontournables de la défense de l’Antwerp cette saison. Titularisé à 46 reprises, il a confirmé toute sa valeur sur la scène nationale, tout en s’imposant progressivement comme un élément régulier des Espoirs belges.

Le jeune défenseur avait déjà exprimé sa volonté de poursuivre son développement à l’Antwerp. Malgré des sollicitations étrangères durant le mercato hivernal, il avait fait le choix de la stabilité en prolongeant son contrat jusqu’en 2026 — un engagement pensé aussi dans la perspective d’un futur transfert. Celui-ci pourrait d’ailleurs se concrétiser dès cet été.

L'Antwerp voudra un petit pactole pour laisser filer Zeno Van den Bosch

Les comparaisons avec des références telles que Toby Alderweireld ne sont pas dénuées de sens : sa vision du jeu, sa sérénité dans les relances et sa solidité défensive ont séduit de nombreux observateurs. Son profil correspond parfaitement aux exigences du défenseur moderne : propre à la relance, solide dans les duels.

À l’Antwerp, on est pleinement conscient de l’intérêt que suscite Van Den Bosch. Le club espère donc récupérer une indemnité conséquente en cas de départ. Et la concurrence est rude : en plus de Lille, des clubs allemands, italiens et même du Moyen-Orient suivent le joueur de près.

Pour le LOSC, Van Den Bosch représenterait un renfort de poids au cœur de la défense. Le club nordiste cherche une solution immédiate dans ce secteur. Reste à voir si les discussions entamées déboucheront sur un accord dans les semaines à venir. Sur Transfermarkt, le défenseur central de 21 ans est estimé à 10 millions d'euros.