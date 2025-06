De nouveaux problèmes ? Anderlecht se met dans une situation délicate avec son meilleur joueur de la saison

Anderlecht vise un retour de Thomas Kaminski au Lotto Park. Les négociations seraient déjà bien avancées, mais ce dossier pourrait se révéler compliqué, étant donné que le club a déjà affronté ce genre de situation à plusieurs reprises par le passé.

Colin Coosemans, 32 ans, vient d’être sacré "Joueur de la saison" à Anderlecht et figure dans l’équipe type de cette édition 2024-2025 de la Jupiler Pro League. Véritable pilier d’Anderlecht, il a été capitaine et a livré une saison très solide, remportant de précieux points pour son club.

De son côté, Thomas Kaminski, aussi âgé de 32 ans, est en discussions avancées pour un retour au Lotto Park. L’ancien Mauve, qui a récemment fait construire sa maison en périphérie bruxelloise, souhaite revenir en Belgique. Anderlecht semble être le club idéal pour lui, malgré l'intérêt prononcé par le Standard.

Mais quid de Coosemans ? Après des années dans l’ombre, il a enfin eu sa chance et n’a pas déçu. Kaminski ne viendra évidemment pas pour être remplaçant. Une situation qui pourrait poser problème puisque Coosemans, très apprécié par les supporters, a un contrat jusqu’en 2027 mais hésite à prolonger, inquiet de redevenir un second choix.

Anderlecht pourrait revivre un scénario à la "Dupé-Schmeichel"

Ce type de scénario n’est pas nouveau à Anderlecht : Maxime Dupé et Kasper Schmeichel se sont déjà retrouvés en concurrence, tout comme Hendrik Van Crombrugge et Thomas Didillon, tandis que l’arrivée de Kaminski compliquerait déjà les choses pour Silvio Proto, nouveau coordinateur des gardiens.

Paradoxalement, alors que le club doit réduire sa masse salariale, recruter Kaminski ne sera pas la solution la moins coûteuse. Olivier Renard, le directeur sportif, veut pourtant que le club dispose de deux gardiens de haut niveau. Cette saison, Anderlecht n’a guère eu confiance en Mads Kikkenborg, qui doit partir mais suscite peu d’intérêt.

À l’image de Club de Bruges (Mignolet et Jackers) ou Genk (Van Crombrugge et Penders), Anderlecht vise donc un duo talentueux dans les buts. Mais avoir deux joueurs du même âge et de la même ambition dans une même équipe pourrait bien engendrer des tensions...