🎥 Quelles images : incroyable premier bain de foule pour Kevin De Bruyne, accueilli comme une légende en Italie

Kevin De Bruyne a √©t√© accueilli avec ferveur ce jeudi matin √† la Villa Stuart de Rome, o√Ļ il s'est pr√©sent√© pour sa visite m√©dicale. Une foule impressionnante de supporters napolitains avait fait le d√©placement pour saluer l'arriv√©e du Diable Rouge, attendu comme une v√©ritable star.

Il n’y avait plus de suspense depuis un certain temps. Malgré des sollicitations venues d’Arabie Saoudite, de MLS et de Turquie, Kevin De Bruyne a choisi de poursuivre sa carrière en Italie. Le meneur de jeu des Diables Rouges va s’engager avec Naples dans les prochaines heures.

Après la trêve internationale, durant laquelle il a encore été décisif face au Pays de Galles, le joueur de 33 ans a pris la direction de l’Italie. Objectif : passer sa visite médicale et régler les derniers détails contractuels.

L'accueil impressionnant des supporters du Napoli à Kevin De Bruyne

Jeudi matin, il était attendu à la clinique Villa Stuart de Rome. À son arrivée, une foule de supporters napolitains s’était rassemblée pour l'accueillir chaleureusement, confirmant l’engouement autour de sa venue. L’ancien capitaine de Manchester City a reçu un véritable bain de foule.

Une fois les examens médicaux validés, De Bruyne signera un contrat de deux saisons avec une option pour une troisième. Naples, champion d’Italie en titre, réalise ainsi un superbe coup sur le marché européen.

Le Diable Rouge rejoindra Romelu Lukaku et Cyril Ngonge dans le sud de l’Italie. Reste à voir si un certain Dries Mertens ne serait pas tenté de venir compléter ce trio belge pour une dernière danse à Naples.