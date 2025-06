Du mouvement au Jan Breydel : le premier départ important se précise, et Bruges va déjà toucher un petit pactole

Ferran Jutglà est sur le départ du Club de Bruges et se rapproche de Gérone, où l'entraîneur Míchel souhaite renforcer sa ligne offensive. Le club catalan cherche un attaquant capable de faire concurrence à Abel Ruiz, et Jutglà semble correspondre au profil recherché.

Ferran Jutglà, ancien attaquant du FC Barcelone, est sur le point de quitter le Club de Bruges pour rejoindre Gérone. Le club catalan, dirigé par Míchel, cherche un buteur capable d’apporter une réelle concurrence à Abel Ruiz. Et Jutglà a été désigné comme priorité.

Les négociations entre Gérone et le Club de Bruges seraient déjà bien avancées. Le club de la Venise du Nord réclamerait entre 10 et 15 millions d’euros pour libérer son joueur de 26 ans, auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 54 apparitions cette saison (10 % de la plus-value du transfert devront être reversés au Barça). Gérone aurait pris une longueur d’avance sur d'autres clubs espagnols, notamment Valence.

Ferran Jutglà très proche d'un retour en Espagne

Pour Jutglà, ce transfert marquerait un retour en Liga, trois ans après son départ du FC Barcelone contre cinq millions d'euros. En 2022, il avait rejoint Bruges pour obtenir du temps de jeu, y devenant rapidement un élément important de l’équipe Blauw & Zwart, avec notamment une belle expérience en Ligue des Champions.

Après trois saisons en Belgique, l’avant-centre semble prêt pour un nouveau défi. Récemment, après une rencontre disputée avec la sélection catalane contre le Costa Rica, il avait confié son désir de revenir en Espagne. Ce souhait est sur le point de se concrétiser.

À travers ce transfert, Gérone espère renforcer sa ligne offensive avec un joueur endurant, doté d’une bonne vision du jeu et déjà aguerri au haut niveau. Un contrat de trois ans l’attendrait, avec l’ambition claire de s’imposer dans l’élite espagnole.