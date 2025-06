Un ancien joueur qui compte plus de 400 matchs en Jupiler Pro League lance sa carrière d'entraîneur en Belgique

Killian Overmeire est un nom qui ne peut pas échapper aux amateurs de football belge. L'ancien milieu de terrain a évolué durant toute sa carrière à Lokeren, club pour lequel il a disputé près de 500 matchs professionnels.

Le natif de Gand, qui a raccroché les crampons en 2021 peu après la fusion et la création de Lokeren-Temse, est en traîn de lancer sa carrière d'entraîneur principal.

Actif depuis deux saisons au FC Assenede, club de deuxième provinciale en Flandre-Orientale où il avait commencé à jouer au football avant de rejoindre Lokeren, il vient de recevoir une première occasion de s'illustrer dans un club professionnel sous sa nouvelle casquette.

L'information est en effet officielle, Killian Overmeire devient le nouvel entraîneur du Jong KV Mechelen, en D2 VV. Depuis 2023, en parallèle de son poste au FC Assenede, il donnait déjà des sessions individuelles à des jeunes U16 et U18 du club. Il va donc en retrouver quelques-uns, à temps plein, avec le but de les guider vers le football professionnel.

"Avec Killian Overmeire, nous souhaitons franchir une nouvelle étape dans la formation avancée de jeunes talents qui pourront à terme intégrer l'équipe première", explique le directeur sportif Tom Caluwé dans le communiqué.

