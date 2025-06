La Ligue des Champions de retour au Lotto Park ? Anderlecht et l'Union sont proches d'un accord !

L'Union Saint-Gilloise est en discussion avec le voisin anderlechtois pour disputer ses matchs de Ligue des Champions au Lotto Park, la saison prochaine. La probabilité d'un accord est élevée : les deux clubs y sont favorables, et les aspects logistiques semblent désormais réglés.

Le Parc Duden, stade de l’Union Saint-Gilloise, ne répond pas aux normes imposées par l’UEFA pour accueillir des rencontres européennes. Le champion de Belgique est donc une nouvelle fois contraint de trouver un terrain de repli.

Quatre alternatives ont été envisagées : Gand a été écartée d’emblée, tandis que Louvain et le stade Roi Baudouin se sont révélés peu adaptés. La distance avec Louvain est mal perçue par les supporters unionistes, et des doutes subsistent quant à l’état de la pelouse du Heysel, mal entretenue la saison dernière.

C’est dans ce contexte que le CEO de l’Union, Philippe Bormans, a pris contact avec Anderlecht, révèle Het Nieuwsblad. Il y a deux ans, l’Union avait déjà disputé ses matchs d’Europa League au Lotto Park, et cette collaboration pourrait se prolonger à l’occasion de la Ligue des Champions. Le calendrier européen ne poserait pas de problème : Anderlecht évoluera en principe le jeudi en Europa League, tandis que l’Union jouera ses matchs les mardis ou mercredis.

La Ligue des Champions de retour à Anderlecht... grâce à l'Union Saint-Gilloise

Fait notable : c’est Kenneth Bornauw, le CEO Non-Sports sortant d’Anderlecht, qui mène les discussions pour les Mauves. Bien que son départ ait déjà été annoncé, il souhaite finaliser ce dossier avant de quitter ses fonctions. Une validation formelle des autres dirigeants anderlechtois reste néanmoins nécessaire.

L’accord envisagé porterait, dans un premier temps, uniquement sur les quatre matchs à domicile de la phase de ligue. Quatre rencontres qui pourraient offrir des affiches de prestige : l’Union, placée dans le chapeau 4, pourrait croiser la route de géants européens comme le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich.

Le Lotto Park pourrait donc accueillir du football européen de très haut niveau… avec l’Union Saint-Gilloise comme équipe à domicile. Ce qui semblait autrefois impensable dans le paysage bruxellois pourrait devenir réalité : Mauves et Jaune et Bleu devraient encore partager plus qu’une ville.