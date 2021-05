L'Atalanta met la pression sur les cadors dans la course au top 4

La course à la Ligue des Champions sera serrée jusqu'au bout en Serie A, et l'Atalanta a fait un grand pas ce samedi.

Avant les rencontres du Milan AC, de Naples et de la Juventus, l'Atalanta avait l'occasion de frapper un grand coup dans la course à la Ligue des Champions ce samedi et les hommes de Gasperini ne sont pas passés au travers.

Sur la pelouse de la Genoa, ils se sont imposés assez facilement sur le score de 3-4, grâce à des buts de Zapata, Malinovskyi, Gosens et Pasalic. Les réalisations locales de Shomurodov (2X) et Pandev n'y changeront rien: l'Atalanta prend les trois points et se place à la deuxième place du classement avec 3 points de plus par rapport au Milan AC, 5 sur Naples et 6 sur la Juventus qui joue à l'Inter ce soir.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, la Spezia a battu Torino sur le score de 4-1. Ces derniers n'ont que 4 points d'avance sur Benevento, première équipe reléguable.