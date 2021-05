L'éloge de Silvio Proto à Romelu Lukaku: "L'un des meilleurs au monde"

Silvio Proto a bien connu Romelu Lukaku à Anderlecht et il se réjouit de voir l'attaquant et l'homme qu'est devenu le buteur des Diables Rouges et de l'Inter.

Ils ont été champions ensemble avec Anderlecht, alors que Romelu Lukaku n'avait que 17 ans. Onze ans plus tard, Silvio Proto voit son ancien équipier briller avec l'Inter et rafler le titre de champion d'Italie. Et le portier, désormais retraité, ne cache pas qu'il est bluffé par les progrès de l'ancien buteur anderlechtois. "Au début de sa carrière, quand il ratait une occasion, on voyait que ça trottait dans sa tête. Aujourd'hui, quand ça lui arrive, il n'est pas content, mais il est tout de suite concentré sur la suite. Il a bien amélioré sa finition et sa technique et c'est l'un des meilleurs neufs au monde.", estime-t-il au micro d'Eleven Sports. Mais Silvio Proto est aussi sensible aux qualités humaines de Romelu Lukaku: "Il est resté les pieds sur terre, c'est vraiment un chouette gars, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et il va continuer à faire une grande carrière", conclut-il.