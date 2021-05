Fin de saison pour Nicolas Raskin et Gojko Cimirot

Mbaye Leye l'avait confirmé avant le coup d'envoi de la rencontre à Malines.

La saison se termine dans le douleur pour le Standard, qui a subi à Malines sa troisième défaite en quatre matchs de playoffs et qui peut désormais oublier une qualification européenne.

Mais cette saison est aussi difficile physiquement pour les Liégeois. Mbaye Leye l'a confirmé avant le match au micro d'Eleven Sports: Nicolas Raskin, victime d'une entorse du genou à l'entraînement, et Gojko Cimirot ne joueront plus cette saison.

Reste à voir quels seront les verdicts pour Arnaud Bodart, qui dû quitter la pelouse après un contact et qui a été emmené à l'hôpital et pour Selim Amallah, qui s'est blessé à l'échauffement et qui avait dû céder sa place dans le onze de base à Maxime Lestienne.