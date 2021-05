Gasset pousse un ouf de soulagement: "Pourquoi cela a été dur? Cela ne vous regarde pas"

L'entraîneur de Bordeaux n'était pas des plus aimable après la victoire des siens ce dimanche.

Grâce à son carton face à Lens (3-0) dimanche à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, Bordeaux a quasiment assuré son maintien parmi l’élite. Soulagé, l’entraîneur aquitain Jean-Louis Gasset a néanmoins tenu à rappeler à quel point la saison des Girondins s’est révélée chaotique.

"Dans ce métier, il faut savoir prendre les roses et les orties. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui m’envoient à la maison et qui m’envoient des orties. Je n’ai pas de réponse à donner à quiconque. Je fais mon travail depuis 36 ans comme entraîneur. J’essaye de le faire du mieux que je peux, a d’abord asséné le technicien en conférence de presse. Là, la saison a été particulièrement difficile pour beaucoup, mais pour beaucoup de raisons. Et pour la moitié, vous ne les connaissez pas et je ne vous les dirai pas. Mais si dimanche prochain à 23h Bordeaux est maintenu en Ligue 1… (…) Les raisons de la saison difficile ? Cela ne vous regarde pas. Mais c’était très dur. Très dur, franchement."

Même s’il sauve sa peau sur le terrain, le 14e de L1 devra encore trouver un repreneur ensuite pour éviter le dépôt de bilan.