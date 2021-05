Le carton rouge de Guillaume Hubert ? Justifié, selon le Département Arbitral

Guillaume Hubert a été expulsé pour avoir fauché Roman Bezus à l'entrée du rectangle, côté gauche. Un carton rouge qui a fait du mal au KV Ostende et changé le match.

Cette exclusion a été pointée du doigt côté ostendais : Guillaume Hubert n'était pas "dernier homme" en tant que tel, selon les Côtiers, avec Arthur Théate revenant à fond et Jack Hendry couvrant dans l'axe, et Roman Bezus ne semblait pas en position d'être dangereux. Le Département d'Arbitrage a répondu : " Bezus est en controle du ballon et est en mesure de tirer vers le but ouvert depuis cette position. Le gardien prive ainsi le joueur du KAA Gent d’une occasion franche de but. Le Professional Refereeing Department appuie la décision de l’arbitre", lit-on.

Le KV Ostende ne sera pas convaincu ...