Karim Benzema, l'impensable mais inévitable retour en Équipe de France

Il l'a fait : une nouvelle fois, Didier Deschamps a pris tout le monde à contre-pied en rappelant Karim Benzema en Équipe de France, parmi les 26 Bleus disputant l'Euro 2020.

La rumeur a pris de l'ampleur au fil de la journée, lancée par L'Equipe, confirmée par Le Parisien, puis par tous les médias français en cascade : l'impensable allait se produite, Karim Benzema (33 ans) allait faire son retour en Équipe de France, plus de cinq ans après sa dernière cap avec les Bleus. C'était le 8 octobre 2015, face à l'Arménie, et l'attaquant du Real Madrid avait signé ce qu'on ignorait alors être un long au revoir d'un doublé pour une victoire 4-2.

Quelques jours plus tard éclatera ce qu'on appellera grossièrement "l'affaire de la sextape" ; nous ne reviendrons pas en profondeur sur le sujet, mais rappellons simplement que Karim Benzema se retrouve impliqué malgré lui dans une sordide affaire de vidéo à caractère sexuel mettant en scène son équipier de l'époque en EDF, Mathieu Valbuena. Benzema est accusé d'avoir conseillé à Valbuena de répondre favorablement à la demande des maîtres-chanteurs, ce qui lui vaut d'être inculpé de participation à une association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage. L'affaire est toujours en cours et le joueur devra se présenter devant le tribunal correctionnel de Versailles.

La sanction est inévitable, et logique : Karim Benzema est, alors temporairement, écarté de l'Équipe de France à titre disciplinaire. Peu contestent alors cette suspension au vu de la gravité des faits. Mais un Euro, à domicile qui plus est, arrive à grands pas et Benzema, qui a toujours souffert d'un terrible déficit d'image dans le coeur d'une frange du public français, est désormais persona non grata. Le président de la FFF Noël Le Graët et Didier Deschamps préfèrent se passer de lui pour l'Euro 2016 et les résultats leur donnent raison, avec une finale qui fait (presque) oublier le paria madrilène, et avant un Mondial 2018 qui réconciliera tout un peuple.

Des propos gênants, désormais pardonnés

Reste qu'après sa mise à l'écart, Karim Benzema n'a pas brillé par son intelligence en dehors du terrain, déclarant ainsi dès le 1er juin 2016 que Didier Deschamps avait "cédé à la pression d'une frange raciste de la France" - se posant là en victime plutôt que de faire son mea culpa. Rappel important cependant : non, Benzema n'a pas "traité Deschamps de raciste", précisant même le contraire dans cette interview pour Marca.

Le silence dure alors des années et Deschamps se passe logiquement d'un joueur sans lequel il va coiffer les lauriers de champion du monde, et ce même si Karim Benzema empile les buts comme à la parade et se bonifie comme le bon vin au Real Madrid. Nouveau cycle, nouvelles critiques à l'encontre d'un Giroud muet en Russie, et le nom de Benzema revient dans les débats l'année passée. En confinement, KB9 se lâche lors d'un questions-réponses sur Instagram, se comparant à une F1 par rapport au "karting" Giroud.

Les réactions sont fortes et cette "rivalité" Benzema-Giroud est évidemment montée en épingle maintenant que le premier fait son retour, mais n'oublions pas les propos du second en octobre 2020 : "Il n'y a aucune rancune par rapport à ça, ça m'a fait marrer le connaissant. C'est une rivalité montée de toutes pièces par certains", affirme Olivier Giroud sur Téléfoot. On doute que l'attaquant de Chelsea ne se soit pas vexé, mais l'heure est à l'apaisement, comme si les événements à venir étaient prévus ou prévisibles.

Sportivement : le meilleur moment ?

Karim Benzema a-t-il déjà paru aussi fort ? Depuis quelques années, l'ancien lyonnais est l'une des seules valeurs sûres offensives d'un Real Madrid hésitant et semble encore progresser malgré son âge. Pendant ce temps, Olivier Giroud joue à peine à Chelsea et les deux fers de lance des Bleus, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas de purs 9 ; tous deux sont compatibles (sur papier) avec Benzema et l'association fait rêver.

Didier Deschamps n'est ni rêveur, ni buté : il est pragmatique. André-Pierre Gignac, Hatem Ben Arfa, Adrien Rabiot, tous trois ont fait leur retour en sélection après un petit accrochage avec le sélectionneur. Restait à choisir le bon moment. Déjà champion du monde, DD n'a rien à perdre : si la France se plante à l'Euro 2020, Karim Benzema sera un coupable tout trouvé pour le public français, et lui restera celui qui a amené sa deuxième étoile au maillot tricolore. Si l'alchimie prend, il aura considérablement renforcé son noyau sur le plan sportif ...