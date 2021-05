Jean-François Gillet ne s'attendait pas à terminer la saison dans les buts : "J'avais tourné la page depuis un moment"

À l'issue de la saison, le portier âgé de 41 ans raccrochera les crampons puis intégrera le staff de Mbaye Leye en devenant le nouvel entraîneur des gardiens.

Dimanche dernier à Malines, Jean-François Gillet a refoulé une pelouse, 963 jours après sa dernière apparition (contre Knokke en Coupe de Belgique en 2018). "Je ne m'attendais pas à jouer. Clôturer ma carrière sur le terrain n'était pas une priorité car j'avais tourné la page depuis un moment. C'est symbolique, mais je vais essayer de bien terminer. Les coéquipiers me chauffaient dans le vestiaire pour que je joue un dernier match, mais je n'y pensais pas trop car c'est une année où je combinais, je travaille depuis un an et demi à l'Académie où j'essaie d'accélérer le processus d'intégration de nos jeunes talents au sein du noyau pro", a confié le portier âgé de 41 ans en conférence de presse.

"Nous ne devons pas oublier le maillot que nous portons"

Arnaud Bodart, out jusqu'à la fin de la saison après avoir subi une commotion cérébrale, Gillet disputera les deux dernières joutes des Rouches. "Trois matchs en six jours, ce n'est pas simple car je ne suis plus tout jeune. De plus, quand nous disputions des matchs amicaux cette saison, je laissais ma place aux plus jeunes. J'essaie de me préprarer du mieux possible. Le match à La Gantoise ? Les Buffalos vont tout donner pour décrocher le ticket de Conference League. De notre côté, nous ne devons pas oublier le maillot que nous portons. Nous n'irons pas en touriste à Gand ! Il faut faire un résultat et ainsi terminer cette saison sur une belle note", a souligné le vétéran.

"Il faut être au taquet"

À l'issue de la saison, l'ancien joueur de Bari et Cagliari prendra sa retraite. "Vingt-cinq saisons, c'est incroyable. Cela passe trop vite. Si j'ai un message à donner aux jeunes : y aller à fond et se mettre dans les meilleures conditions possibles. À l'heure actuelle, il y a tellement de possibilités et de choix. Il faut être au taquet, car il suffit d'une blessure ou d'une mauvaise saison, et tu sors du circuit. Il faut bien se préparer et le haut niveau est plus ardu qu'avant", ajoute le futur entraîneur des gardiens du matricule 16 avant d'évoquer ses trois meilleurs moments durant sa carrière. "La Coupe de Belgique remportée avec le Standard en 2018, le titre en Serie B avec Bari et le match entre Anderlecht et Malines avec ces penaltys arrêtés."

© photonews

Jean-François Gillet n'a pas hésité quand Mbaye Leye lui a proposé d'intégrer son staff la saison prochaine. "Une aubaine, j'ai accepté directement. Il y a un bon staff et un bon projet. C'est le bon moment avec le bon coach. Puis j'essaierai de poursuivre le bon travail de mes prédécesseurs", a conclu Gillet.