Peter Croonen évoque le mercato sortant : "On veut garder un maximum de joueurs"

Le Racing Genk s'est encore signalé cette saison avec une Coupe et une belle deuxième place. Des résultats qui devraient amener des départs parmi les cadres ...

Genk va-t-il pouvoir compter sur ses animateurs offensifs - Ito, Bongonda ou encore le meilleur buteur du championnat Paul Onuachu - la saison prochaine ? Le club limbourgeois a l'habitude de voir partir ses cadres à intervalles réguliers, mais Peter Croonen espère bien éviter un exode. "Dans les cas d'Onuachu et Lucumi, on discutera pour un transfert si l'offre est respectueuse pour le joueur et le club", déclare le président genkois dans Het Laatste Nieuws.

Concernant les autres, Genk sera inflexible, affirme Croonen. "Notre intention est de garder tout le monde à bord. Il y aura des offres pour Thorstvedt, Ito et Bongonda, mais quand on pense à la saison prochaine, c'est avec eux", espère-t-il.