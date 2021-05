Arthur Theate après Standard-Ostende : "C'est cool de clôturer la saison chez moi à Sclessin"

Ce samedi soir, le KV Ostende est allé s'imposer au Standard de Liège (1-3) lors de la dernière journée des Playoffs 2.

Le Standard de Liège voulait laver l'affront après la lourde défaite subie à Ostende lors de la première journée des Playoffs 2. Mais les Rouches se sont inclinés face à des Côtiers bien déterminés. Les visiteurs ont rapidement ouvert le score à Sclessin via Kevin Vandendriessche. Les Rouches réagiront directement et égaliseront via Michel-Ange Balikwisha quelques minutes après. Le score ne bougera pas à la pause.

Mais en début de seconde période, Vandendriessche se muera en passeur et distillera une passe décisive à Boonen qui permettra à Ostende de reprendre les commandes de la rencontre. Le capitaine du KVO ira même de son doublé à l'heure de jeu mettant ainsi fin aux espoirs des Liégeois. "C’est bien, nous terminons bien. C’est cool de clôturer la saison à Sclessin, chez moi", a lâché Arthur Theate au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

"Le coach mérite le titre de coach de l’année"

"Nous venions chercher les trois points ici même s’ils ne nous rapportent rien, c’est toujours bien de finir sur une belle note et nous pouvons partir tranquillement en vacances. Le coach (Alexander Blessin) mérite le titre de coach de l’année, regardez ce qu’il a fait de nous, il s’est battu jusqu’au dernier jour. Si je pouvais, je lui donnerais le titre les yeux fermés. Vandendriessche m’a aidé depuis le début de la saison, il va me manquer. Cela me fait un peu de peine mais il va rester là pour moi si j’en ai besoin et inversement", a conclu le défenseur central.