Kompany évoque son avenir : "D'abord être le meilleur en Belgique"

Vincent Kompany commence à peine sa carrière de coach qu'il doit déjà répondre à des questions ... sur son avenir. Restera-t-il à Anderlecht ? On en doute peu, mais l'entraîneur des Mauves a répondu avec humour.

Vincent Kompany est pleinement focalisé sur l'évolution du RSC Anderlecht depuis son arrivée, au point que la question peut sembler saugrenue, mais elle est après tout inhérente au monde du football et à la vie des entraîneurs : sera-t-il toujours en place à Anderlecht la saison prochaine ? "Mon focus est tellement centré à 100% sur Anderlecht que je n'y ai même pas réfléchi. Vous me connaissez un peu désormais. De mes 6 ans à mes 20 ans, j'étais ici. J'ai passé 11 ans à Manchester City. Je ne suis pas impatient, je m'installe dans la durée", rassure Kompany.

Son aura et celle du RSCA font cependant qu'à moyen terme, si les résultats suivent, l'ancien capitaine de Manchester City intéressera des clubs étrangers. "Je ne suis même pas le meilleur coach en Belgique. Vous le savez bien. C'est Philippe Clément, ou Alexander Blessin, entre autres (nda : récemment, Kompany estimait n'avoir rien à faire dans le trio de coachs nominés au titre d'entraîneur de l'année). Je vais d'abord au moins essayer d'être le meilleur ici", sourit Vincent Kompany.

Je pourrais aller me faire virer vite fait dans un grand club pour dire d'y avoir été ...

"Je pourrais tenter ma chance et aller me faire virer vite fait dans un grand club pour dire que j'y ai été, mais non, ce n'est pas mon plan. Je veux qu'on progresse ici, l'objectif pour la saison prochaine est de terminer plus haut que celle-ci", conclut-il enfin avec un peu d'humour. "Maintenant, c'est vacances pour tout le monde, car je leur ai demandé bien plus que ce qu'on m'a jamais demandé dans ma vie. J'espère que vous aurez aussi l'occasion d'en prendre".