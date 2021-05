Le bourgmestre de Bruges relativise : "Le Club a respecté les règles établies"

La fête a été belle à Bruges, avec quelques débordements que le bourgmestre de la ville, Dirk De Fauw, a tenu à relativiser.

Après les événements de jeudi dernier, lors desquels des célébrations improvisées avaient pris place et qui avaient provoqué la colère de Dirk De Fauw, bourgmestre de Bruges, la fête a été bien plus encadrée ce jeudi. Malgré des scènes de liesse mais aussi de débordements, De Fauw estime que cette fois, "le Club de Bruges et le secteur de la restauration ont bien respecté les accords".

"Il y avait 1500 à 2000 supporters du Club sur la "Platse" (près du stade, nda), soit 2% du nombre total de supporters. Oui, certains se sont mal comportés, des feux d'artifice ont été saisis et la police a procédé à des arrestations administratives", reconnaît Dirk De Fauw au micro de Sporza. "Mais nous voulions éviter des scènes comme lors de "La Boum" à Bruxelles avec le canon à eau et les chevaux. Nous avons centralisé la fête à la Platse et autour du stade pour éviter que ça se répande en ville".

"Pas toujours corona-safe, mais ..."

Cependant, les images peuvent interpeller alors que les rassemblements de grands groupes sont toujours interdits et que la distanciation n'était bien sûr pas respectée. "Ce n'était pas toujours corona-safe, mais c'est la responsabilité de chacun. En tant qu'autorités communales, nous avons insisté sur l'importance du masque et de la distanciation, mais vous ne pouvez quand même pas intervenir violemment parce que des gens ne portent pas de masque", conclut le bourgmestre de Bruges.