Vercauteren part peut-être, mais avec le sourire : "Presque tous les objectifs atteints"

Franky Vercauteren a peut-être bien dirigé son dernier match à la tête de l'Antwerp, et aura été chercher le podium. Une belle réussite.

Son Antwerp a moins fait frissonner les amoureux du beau jeu que celui d'Ivan Leko, mais Franky Vercauteren a réussi son pari en allant chercher le podium au nez et à la barbe de l'Anderlecht de Vincent Kompany, qui était venu lui donner une leçon de football en avril. "Ce n'était pas toujours bon aujourd'hui, nous avons eu des soucis dans le jeu. Il y avait beaucoup d'impatience dans le groupe à la mi-temps. "Il faut faire ci, il faut faire ça" : non, il faut rester calmes et organisés", déclare le coach du Great Old.

"Au final, nous avons réussi à trouver la faille, mais c'était un match étrange. Ma joie au coup de sifflet final ? Je suis juste très heureux d'avoir atteint notre objectif. La deuxième place aurait été meilleure, mais c'est déjà très bien", estime Vercauteren. "Nos Playoffs étaient peut-être un peu moins bons, mais si vous regardez l'ensemble, le groupe a bien fonctionné".

Un podium d'adieu

Franky Vercauteren, quoi qu'il en soit, ne devrait plus être là la saison prochaine. "Le club est à un tournant, certaines décisions doivent être prises. À part la deuxième place, tous les objectifs ont été atteints. L'avenir de l'Antwerp est plus important que mon avenir", relativise-t-il. "Il est trop tôt pour en parler, je dois en discuter avec le club et nous verrons. Ce seront des discussions ouvertes et positives mais je ne sais pas encore ce qu'il en sortira", conclut celui qui est T1 du Matricule 1 jusqu'au 31 mai, contractuellement. "D'ici là, je serai toujours en Belgique".