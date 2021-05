Le Club de Bruges veut faire ses emplettes au Standard de Liège

Le Club de Bruges ne prolongera pas les prêts de Tahith Chong et de Nabil Dirar, et doit donc se mettre à la recherche d'un ailier supplémentaire. Ils ont jeté leur dévolu sur un joueur du Standard.

Michel-Ange Balikwisha est dans le viseur du Club de Bruges depuis un moment. Le jeune Rouche a beaucoup d'atouts : il est jeune, belge, polyvalent et il dispose également d'une grande marge de progression.

Le Club a déjà entamé des discussions avec le Standard de Liège et le joueur. Le jeune attaquant, qui a marqué 7 fois cette saison et distillé 2 passes décisives en 26 matchs, devrait coûter plus de 5 millions d'euros.