🎥 Le cauchemar de David De Gea

La mine déconfite du portier espagnol tranchait avec les sourires et la joie de ses compatriotes de Villarreal.

Relégué au poste de deuxième gardien en fin de saison, au profit de Jordan Henderson, David De Gea avait gardé la préséance en Europa League. La finale de mercredi risque de lui trotter dans la tête pour un bon moment.

Impuissant sur le but d'ouverture, le portier espagnol de Manchester United n'avait pas effectué le moindre arrêt durant la rencontre, il a sombré lors de la séance de tirs au but. Battu à onze reprises sur onze tentatives, il a ensuite manqué le tir au but décisif, offrant la victoire à Villarreal.